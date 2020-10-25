中甲｜北京人和疑拖糧搞出人命 隊醫妻哭訴丈夫因經濟壓力自殺亡

在中國職業足球聯賽，球隊拖欠球員工薪金似乎已不是新鮮的話題。據內地傳媒周日報道，一位自稱是中甲球隊北京人和隊醫高康的妻子，在微博發文哭訴球會長期拖欠丈夫薪金，導致他因經濟壓力過大而自殺身亡，她要求中國足協和球會交予她一個交代。

據報道，中甲聯賽球隊不像中超般背後有大批贊助商，在常規賽A組排名第3位的北京人和，與多支中甲球隊一樣長年面對財困問題。據指由去年11月開始，北京人和已經有拖欠薪金的問題，多位球員聯署撰寫求助信不果，遲遲未獲得球隊回應。北京人和在內地球壇的發展也不如人意，球迷的支持和關注度早被同於北京的北京國安搶掉。在中超降班至中甲的北京人和，據指球員們要護級的意識也不高，現更出現「拖糧」的問題。

高隊醫妻子的全文：「高康的妻子我是北京人和足球俱樂部高隊醫妻子，因為北京人和足球俱樂部長期拖欠工資，多次向俱樂部領反應無果，在此期間因為經濟壓力過大導致我得丈夫高康在此期間自殺身亡，俱樂部至今仍然拖欠工資並且沒有任何說法和表態，我的孩子今年才兩歲就沒有了爸爸，無論是作為一家職業足球俱樂部或者用人單位就這麼冷漠無情的對待自己的員工，中國足球協會是怎樣監管這樣的俱樂部存在，我需要中國足協，北京人和足球俱樂部給我一個說法。」

帖文又附上數張相信是為高隊醫治喪的相片，他離世後，留下太太和一名2歲的孩子。北京人和未就事件作出回應。

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