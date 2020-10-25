英超｜祖達又入波幫輕「埃及文明」 利物浦變陣4-2-3-1有得諗？

利物浦周六英超對錫菲聯，又遇VAR爭議先失12碼，幸有羅拔圖法明奴及迪亞高祖達挺身而出，替球隊奠定2:1的反勝局面。其中射入奠勝球的新兵迪亞高祖達，獲領隊高普賽後大讚他融入迅速，英媒普遍都認為這位從狼隊以4,100萬鎊來投的葡萄牙23歲前鋒，已成為「埃及文明」三叉戟外，高普麾下最好的進攻替換人選。

迪亞高祖達今夏才由狼隊加盟，但這宗收購開季已立竿見影。這位葡國小將至今已取得兩個入球，而且兩球都來自聯賽主場賽事，也令他成為自2016年加盟的沙迪奧文尼後，另一位頭兩輪聯賽主場地標都有入球的紅軍球員。

英媒都大讚迪亞高祖達迅速融入紅軍體系，使高普日後可減少過於倚賴「埃及文明」創造入球，也在賽程頻密使用輪換時，找到最合適的替代品。事實上，迪亞高祖達今仗與「埃及文明」四箭齊發，高普將陣式改為4-2-3-1，將穆罕默德沙拿推上最前，法明奴則移後擔任輔鋒，然後文尼與祖達就一左一右。

這位德國籍主帥過去也使用過4-2-3-1陣式，但不論是派遣阿歷士張伯倫抑或梳頓沙基利踢右路，都不合他心意，而迪亞高祖達首次在這陣式下即有入球，或讓高普多了變陣的考慮，尤其目前因華基爾雲迪積克（VVD）受傷，要將法賓奴泰華利斯移後踢中堅，以往排出的3人中場也因人手緊張，可能偶爾會改為雙防中陣式。不過，包括ESPN等媒體以及不少紅軍球迷，都呼籲紅軍最好不要用4-2-3-1陣式，暫時感覺上仍未見成熟。

高普賽後提及迪亞高祖達時，也讚他適應力快：「是的，祖達入了一個超級入球，而且非常投入比賽。他當然可以更好，100%還有進步空間，正在適應中，但這一刻，我們給予他的挑戰都非常不正常的，因為他在狼隊所踢的風格和我們完全不一樣......他只有23歲，球會作了一宗好的收購，我們需要他的質素，而且他的體能、體格、制空權甚至進行小球推進都非常好，有光明的未來。」

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