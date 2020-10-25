西甲｜怒斥拉莫斯插水扮嘢 朗奴高文：VAR淨係針對巴塞！

英超周六晚兩場英超都有VAR判決爭議，其中哈利馬古尼向艾斯派古達「箍頸」，VAR都無動於衷沒有判罰12碼，其實同日西甲國家打吡一樣有VAR判罰12碼的爭論，當中皇家馬德里攻入的第二球，正是巴塞隆拿守衞基文迪朗格勒在禁區內向沙治奧拉莫斯「拉衫」，後者明顯誇大動作之下，球證經VAR提醒下判罰極刑，尺度明顯與英超的判決不一致，賽後巴塞主帥朗奴高文坦言，VAR只會用作針對該隊。

朗奴高文表示：「我們踢得很好，創造了機會，我們不值得輸掉比賽。我不明白球證一些判決，那個12碼對結果影響很大，在12碼之前我們都踢得很好。我並不了解VAR，我認為VAR只是會用作針對巴塞的判決。」

「今季我們踢了5場比賽，從來沒有從VAR上受益，我希望有人可以向我解釋VAR的運作，我認為拉莫斯有侵犯朗格勒在先，這明顯是插水，根本不足以令他倒地，如果這樣的拉扯應該是向前傾而不是向後倒下。通常皇馬球員會盡量利用這些東西，令他們獲得12碼，球證需要通過VAR來決定判罰與否，這是今場賽事的關鍵。」就連巴塞一名總監Xavi Vilajoana亦在twitter上發帖，怒斥該記12碼是「醜聞」。

事後就連另一支西甲球會貝迪斯亦在twitter發帖「抽水」，指他們早前對皇家蘇斯達時，同樣有球員在禁區內被對手「扯爛衫」，球證及VAR都沒有判罰12碼，但同樣情況今仗皇馬卻獲益，同樣質疑VAR的尺度不一。

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