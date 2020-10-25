F1｜奪職業生涯第92站冠軍 咸姆頓超越舒密加

平治雙雄周日在F1葡萄牙站再度輕鬆包辦冠亞軍，排頭位出賽的咸姆頓順利拿下個人今季第八勝，職業生涯累積增至92個分站冠軍，正式打破由他與「車神」舒密加共同保持的F1紀錄。

排頭位出賽的咸姆頓，今仗一起步便搶先彈出，P3出發的紅牛車手韋特本則在首個彎位，壓過另一位平治車手保達斯升上第二，但賽道在天雨下變得相當濕滑，多部賽車在首圈出現跣胎，甚至是滑出賽道的情況，P7起步的麥拿侖車手辛斯Jr.乘亂突圍，一度超越咸姆頓與保達斯搶上頭位。不過，隨着停雨後路面情況改變，保達斯在第6圈成功奪回領先位置，咸姆頓、韋特本與法拉利的勒卡歷亦從後趕上，辛斯仔則越跌越後。

戰至第20圈，「黑帝」咸姆頓在直路尾啟動DRS變形尾翼，利用氣流成功超越保達斯，重奪頭車位置，並且一放到尾，以1小時29分56秒828的成績，首先完成66個圈賽事，贏得職業生涯第92個F1分站冠軍，打破由一代「車神」舒密加保持多年的91勝紀錄。保達斯的戰車在中途雖然一度出現過熱狀況，但最終有驚無險捱足全程，在落後咸姆頓超過25秒的情況下奪冠亞軍，韋特本與勒卡歷分別排第三及第四，辛斯仔最終則以第六名過終點。

咸姆頓賽後亦將奪得92勝的功勞，跟一眾平治隊友分享：「拍檔，沒有你們的支持，我不可能創出這項成就，很感激大家一直相信我，能夠跟各位並肩作戰，實在是一種榮幸。大家做得很好。」

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