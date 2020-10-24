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英超｜周六兩場夜波引發VAR爭議 馬古尼箍頸唔算foul？

18分鐘前
曼聯對車路士及利物浦對錫菲聯兩仗都引發VAR爭議

周六兩場英超，包括利物浦2:1反勝錫菲聯以及曼聯0:0悶和車路士，都引發視像助理裁判（VAR）爭議。

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利物浦在周六一仗，踢至13分鐘先失12碼，法賓奴泰華利斯疑在禁區外踢跌錫菲聯前鋒奧利華麥貝尼，球證甸恩原本判罰球，但後來經VAR指引後改判12碼，錫菲聯由辛達貝治操刀射入領先，只是從不同角度的慢鏡顯示，法賓奴與麥貝尼的碰撞，皮球似是未入禁區內。

不過，隨後英超賽會的解釋或令紅軍更不滿，他們證實VAR只會檢視犯規地點是在禁區內或外，而沒有檢視法賓奴這次出腳是否構成犯規，這令紅軍領隊高普賽後也相當不滿：「我們被判的那球12碼，甚至不是一個犯規，我們又遇上不公平對待，但也不得不繼續比賽下去。我喜歡這樣的比賽，因為以前我們贏過一些輕鬆的比賽，但經過好像今晚這樣與我們作對的判決後，你之後會更容易贏得比賽......不過，我不應該過多談論這次12碼判罰。」

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至於曼聯與車路士互交白卷一仗，上半場40分鐘時，紅魔隊長哈利馬古尼曾在防守時，禁區內「箍頸」將車仔隊長艾斯派古達弄跌，球證當時未有示意，而VAR也沒有覆查是否犯規。在天空體育電視台評述的前曼聯左閘艾拉，幫理不幫親說：「在我看來，這是一球12碼，這個動作讓我想起過去一些經典的摔角比賽。」

至於艾斯派古達賽後受訪，也談到被馬古尼「箍頸」一事：「在球場上，我認為這就是12碼，他的雙臂纏繞在我的頸部和膊頭上。」車仔領隊林柏特也謂：「是12碼，球證應該到場邊好好看電視，看看這個犯規是怎麼一回事。」

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