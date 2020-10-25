港超聯｜前「卡城」青訓教練 獲理文聘為青訓總監

港超聯球會理文公佈，已聘用出身於英冠球會卡迪夫城，並曾在泰超武里南聯任青訓總監的賀蘭特為新任理文青訓學院總監。

理文青訓學院為改善球會青訓，早前決定從外地招聘合適人選出任球會的青訓學院，早前落實聘用來自威爾斯的賀蘭特( Matthew Holland) 為理文青訓學院總監。

賀蘭特現年32歲，擁有亞洲足協職業教練文憑( Pro License)，曾在卡迪夫城擔任梯隊教練，近年一直在亞洲地區（如泰國、印度及馬來西亞等）擔任教練及技術發展工作，更曾在泰國頂級球隊武里南聯出任青訓總監，對亞洲足球的青訓工作有一定了解。

理文期待賀蘭特的到任能貫徹理文足球會的願景和理念，統籌理文足球會整個青少年隊架構，並提升各梯隊教練質素為香港足球培育更多年青人材。已完成14天家居隔離並已投入青年球員選拔工作的賀蘭特表示：「很高興來到香港完，這是我於職業生涯的正確時機加盟理文足球會。理文過去兩三季的願景非常明確，我很高興能夠有機會共同實現目標，繼續向前邁進並建立球隊文化，我們不僅發展有個人質素的球員，而且更重要是每個人的成長和發展。」

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