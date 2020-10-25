周日英超壓軸戰，阿仙奴主場迎戰李斯特城。兵工廠在今年英超主場出擊未輸過，亦是入球保證；對手李城今場可望迎來前鋒占美華迪復出，同樣有力攻破對手大門，今仗敲「入球大細」[2.5球]「大」。

文：何西

阿仙奴由去年12月上任的阿迪達領軍下，表現有顯著改善。球隊踏入2020年後，主場比賽一直保持高水準，今年11場英超主場比賽9勝2和保持不敗，全部皆能取得入球，包括今季2次地頭出擊皆以2:1擊敗對手。

奧巴結束入球荒

兵工廠在上周四轉戰歐霸盃分組賽，作客奧地利維也納迅速在半力出擊下先失守，最終由後備上陣的前鋒奧巴美揚奠勝以2:1反勝，後者結束之前連續四場比賽上陣皆無入球的頹勢，提升信心；新加盟的中場湯馬士柏迪在該仗首次為阿仙奴正選上陣，表現備受讚賞。在上周四比賽因傷沒有候命的翼鋒韋利安與中場丹尼施巴路斯，二人傷勢都不嚴重，今場披甲機會甚大，槍手火力更強。守將洛賀丁仍養傷，加比爾馬天尼利及哥林張伯斯等長期傷兵亦不會在今場亮相。

李城同樣在上周四歐霸盃分組賽取勝，並贏得非常清脆，主場以3:0大勝烏克蘭球隊索爾亞。在今季開季走勢甚佳的李城，首3場聯賽連取9分共入12球後突然回落，近兩仗皆在主場輸波兼悉數未能攻破對大門。球隊中後場傷兵眾多，主力中堅蘇恩古要休戰2至3個月，加上防中尼迪迪仍在養傷，領隊羅渣士一時三刻難以修補後防缺口。

華迪為槍手剋星

好消息是上輪聯賽因傷缺陣的前鋒老將華迪，今場復出機會甚高。華迪一向有Big 6殺手美譽（見附表），多年來無數次攻破一眾英超豪門，上月作客藍月以5:2取勝，他在該仗便大爆發連中三元。單計英超，阿仙奴是華迪職業生涯攻破大門次數最多的對手，歷來共入10球（見附表），效率最佳。

兵工廠有主力射手奧巴美揚剛結束小入球荒，李城則可望迎來最可靠鋒線殺手回歸，加上兩隊後防穩健程度都只屬一般，今場對賽要產生至少三個入球不難，一於熱捧「入球大細」[2.5球]「大」。