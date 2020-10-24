英超｜落場第一腳就差啲入波 艾拉讚卡雲尼對辦：曼聯需要佢多過辛祖

曼聯在轉會窗關閉前簽下的自由身33歲前鋒卡雲尼，周六大戰車路士地標披甲表現尚算對辦，更在後備落場後不到1分鐘就有一次起腳差點破門，不禁讓領隊蘇斯克查及名宿艾拉，對這位經驗老到的烏拉圭前鋒豎起大拇指。

卡雲尼加盟已近3周，卻等待至今場比賽才有足夠狀態進行地標戰。他以後備姿態在今場58分鐘入替毫無表現的丹尼爾占士，結果落場第1次觸球，就差點取得入「魔」第1球，接應般奴費南迪斯的左路傳中，在近柱搶點成功用腳背彈射，可惜皮球中網側，而未能入球的他也仰天長嘆，看來有點失望。

紅魔最終與車路士在該仗互交白卷，但卡雲尼數據還不錯，7次觸球有兩次射門，除了上述的射門外，還有另1球更射中框，算是亮點之一。蘇斯克查賽後也表示：「他提供了一些不同的元素，現在我們擁有一位與球隊其他前鋒不同的中鋒了。他那個第一腳射門，美妙地跑到了近柱，而且射門也頗乖巧，這對他是很好的開始。」

另外，為天空體育評述的紅魔名宿艾拉，也狂讚這位上季季尾離開巴黎聖日耳門（PSG）的烏拉圭前鋒：「卡雲尼是一筆非常好的簽約，我知道球迷都想要查頓辛祖，但卡雲尼才是我們需要的球員，曼聯前線需要他的血性和堅韌。」

值得一提，卡雲尼是伊巴謙莫域後代表曼聯在英超地標最年長的球員，周六一仗是33歲253天之齡，而伊巴首次替紅魔披甲，則是34歲316天。

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