法甲｜摩斯堅恩麥巴比齊省兩粒 PSG炒迪安4蛋

周中在歐聯分組賽落筆打三更不敵曼聯的巴黎聖日耳門（PSG），周六回到法甲即復蘇吐烏氣，主場出戰迪安靠新兵摩斯堅恩上半場先入兩球，加上後備上陣的基利安麥巴比換邊後也同樣梅開二度，最終大勝4:0完場，也暫壓踢少1場的里爾上榜首。

PSG開賽3分鐘就開紀錄，從愛華頓借入的摩斯堅恩接應米素爾巴卡左路傳中，門前快腳射入，這也是他本人過檔後的首個入球。5分鐘後，尼馬曾頭槌頂中柱不入，但踢至23分鐘，PSG終於找到第2個入球，靠一次快速反擊，尼馬殺入禁區扭過對手，再趁門將出迎時橫傳給摩斯堅恩，協助此子梅開二度，而他上半場的兩個法甲入球，已追平了他上季替愛華頓在英超披甲的入球數。

下半場，PSG繼續掌控大局，至73分鐘，今場踢後備的麥巴比入替入球功臣摩斯堅恩，結果此子也不讓堅恩專美，短短17分鐘足以讓他入兩球。先是82分鐘時，他接應尼馬直線傳送，在禁區左路用假腳擺脫對手後，射破對方門將「大細」；88分鐘，又靠尼馬發起進攻，一腳妙到毫顛的傳送，他再接應沙拉比亞橫傳射入空門，替PSG奠定4:0大勝，賽後積18分，暫以1分壓過周日才會作客尼斯的里爾上榜首。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！