街頭籃球向來勝者為王，有人為了贏波而使出「超技術」，漫畫家林競開六年前開設fb專頁《另類漫畫》，把街場所見所聞畫出來，當中「街場對手」系列道出不少網民心聲。理大球員林民淇與好友陳達羲和馮淦謙，坦言到街場只為出一身汗，若不幸碰上球霸甚至蓄意傷人者，難免敗興而回。林競開和3位球員分享心中較討厭在街場遇見的5種對手，當中自然包括上述兩類人。

記者/攝影：許嘉明

【1】楔腳起肘蓄意傷人

武漢肺炎在年頭爆發，康文署轄下場所因應疫情關閉多時，過往較少到街場的林民淇和陳達羲近期也會「跟隊」，在裘錦秋中學（葵涌）畢業的他們異口同聲指出往日校隊練球次數頻密，加上擔心受傷而較少在街場鬥波：「如果臨近比賽才因打街場而受傷就相當不值。」林民淇續指，雖然各人打球風格有異，但只要細心留意，也能感到對方到底是朝着籃框進攻，抑或旨在擊中自己。他理解大家求勝心切，但也應避免失去理智，盡量以符合籃球規則的技術取得勝利。不過他笑言，有時候也要學識自保：「只要打球時減少衝撞及身體接觸，就可以減低受傷機會。」

至於畫家林競開多年前在街場打球的時候，就在上籃時遭對手楔腳，他直言幸運未有因此受傷，但事後回想仍感害怕，而他創作的「街場對手」系列漫畫也有點出一些常見的「揦鮓招」，提醒廣大網友小心。他斬釘截鐵地說，自己最不喜歡遇上的球員便是蓄意傷人者，因為受傷會影響自己日常生活，造成諸多不便。

【2】扮指揮官獨霸球權

不少球員「跟隊」只為過球癮兼出一身汗，但相信大部份人也在街場遇過球霸，只要球傳到他手上便永無回頭，又或者自以為是場上教練，把隊友耍得團團轉的指揮官。林民淇坦承最怕碰到像教練上身的球霸：「這類人喜歡指揮隊伍，要求隊友東奔西跑，但其實大部份時間都持球在手，其他球員則相當沒趣。」

林競開對此也深表認同，他更笑言：「這類『獨幹王』不會傳球，有實力的還可以接受，但若然是無實力的指揮官就令人相當煩躁。」

街場乃卧虎藏龍之地，曾領保良局莊啟程預科書院出戰精英賽的馮淦謙表示除了指揮官外，也有機會遇到球技了得，又樂意指導他人的高手，「我喜歡有球技之餘又沒有架子的人，他們通常很有心機指導他人。」

【3】「浪花兄弟」亂射三分

五人籃球講求團隊合作，不同類型的球員各司其職，攜手爭勝。街場打球的人來自五湖四海，而近年則人人「浪花兄弟」上身，紛紛跑到外圍投射三分。馮淦謙坦言若這類人欠準繩度，便更惹人反感：「這類人有機會令球隊輸掉比賽，難以令人釋懷。」林競開補充，這情況在2018年勇士蟬聯NBA總冠軍後尤為嚴重：「現在無論高矮肥瘦都選擇射三分球，我曾經在油麻地的街場，見過有人衝入籃底空位後，再走出外線射三分。」他續指，自己曾就此情況繪圖，想不到網上反應極大，「這張圖流傳到美國，才發現這個現象並非香港獨有，而是世界各地都能遇到。」

【4】赤膊上陣令人作嘔

烈日當空到街場打球，有些人會選擇脫掉球衣，盡情揮灑汗水。不過，此舉並非人人能夠接受，林競開最怕跟這類人同場較勁：「純粹個人喜惡而言，我不喜歡赤膊打球的人，有次不小心碰到別人身上的汗水，實在令人作嘔。」他補充，即使觸摸到對方手臂的汗水，感覺也遠不及碰到他人全是汗水的背脊及肚皮可怕。

【5】體毛犯規影帝上身

街場沒有球證，球員自己「嗌foul」也是常見之事，不過陳達羲就不願碰上影帝級球員，每球都指摘對手犯規。他說：「我試過跟這類人同隊，但又沒有理由指正隊友，只有繼續打球，但氣氛尷尬得要命。」