腦殘話女仔畀佢「進入」會痛 巴洛迪利為過火玩笑道歉

至今未有班落的意大利前鋒巴洛迪利，最近又因出位言論惹禍，上電視台真人騷訪問時竟開了個向女性施暴的玩笑，結果要在網上發道歉聲明。

巴洛迪利最近以嘉賓身份上意大利一綜藝節目，而該節目是意大利版的《我是名人》，其胞弟Enock是參賽者之一，當中還有一位來自巴西的模特兒Dayane Mello也有份，而她曾宣稱自己與巴神發生過關係。被主持在節目中問到對方想邀請他入屋，巴神竟這樣回答：「是的，然後她會叫出來『停下來、停下來，很痛。』」

巴神這句說話似暗讚自己下體是龐然巨物，同時也含向女性施暴的意思，遭到不少人在網上狠批，稱他不尊重女性，使他隨後要上IG出文道歉：「如果有女孩覺得被冒犯，我要向你們道歉！我和Dayane因為本身很熟，這樣的說話方式可能有些粗俗，但我其實是很關心她的。那些女性主義者或指控我厭惡女性的人士，我受夠了；如果你在批判前不了解我和Dayane的關係，就先去找多一點資訊，我有兩個母親、3個姐妹和1個女兒，女人就是我的生命，不要再亂猜你不知道的事了！」

巴洛迪利兩年前在尼斯效力時，曾被控強姦未成年少女，但後來經警方調查後認為沒有足夠證據起訴他，控罪撤銷，而巴神隨後曾反告該女子及其律師涉嫌敲詐勒索。外界也認為他最近上電視台的言論，其實是想自嘲兩年前的這段遭遇。

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