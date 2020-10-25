【本報訊】冠忠南區昨午在旺角場上演的菁英盃B組分組賽，憑後備上陣的36歲守衞比圖補時2分鐘禁區內轉身妙射建功，以3:2驚險反勝新軍晉峰，打開今季勝門。

受疫情影響，港超聯賽季延至昨日展開，並先上演菁英盃分組賽，揭幕戰由B組的南區對晉峰；南區此戰有前鋒夏志明停賽，教練兼球員列文正選領軍，不過該隊有個差勁的開局，開賽五分鐘便失守；晉峰中場茹子楠禁區頂施射，南區守門員蔡子濤拍出不遠，晉峰西班牙外援費利浦薩射入領先1:0。

失守後的南區積極組織，但受制於晉峰的死纏爛打，戰至24分鐘，南區隊長佐佐木周施射被晉峰守門員林駿杰托出，南區半場落後0:1。易邊後，南區換入比圖，並改踢三中堅，加強中場截擊，取回中場優勢，50分鐘，陳廣豪頭槌建功扳成1:1。

戰至57分鐘，南區前鋒史堤芬右路傳中，陳廣豪門前撞入，助南區反先2:1。晉峰中場黃偉國在64分鐘施射，南區守門員蔡子濤僅托中楣，晉峰費利浦薩衝前補中追成2:2。南區尾段圍攻晉峰，川瀨浩太在補時一分鐘，近門頭槌攻門被晉峰守門員林駿杰及時撲出，可惜輾轉落在比圖腳下，這位36歲守衞禁區內轉身施射，皮球中柱彈入，南區絕殺晉峰，在B組旗開得勝。

南區教練兼球員列文賽後讚對手晉峰表現，首戰有個好開始，戰至最後才落敗，應為自己表現感自豪，而梅開二度的陳廣豪謂，首戰反勝有助提升球員季內信心。晉峰總教練何信賢賽後滿意球隊表現，尤其是落後1:2時未有放棄，看到本地年輕球員表現，覺得有希望。

愉園爆大冷破東方

同組另一場，東方龍獅在小西灣運動場對愉園，前者苦戰至80分鐘由辛祖打破僵局，不過愉園在補時階段連入兩球，先是補時一分鐘，葉卓文門前頭槌扳平，93分鐘最後一擊再靠角球機會，由米基爾頭槌二傳給隊長盧斯安奴頂入，愉園爆大冷贏東方全取三分。