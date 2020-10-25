足智彩異動｜ 占士洛迪古斯有隨隊 愛華頓作客聖人轉讓平/半讓得起

周日英超頭場，今晚10時由修咸頓主場迎戰榜首愛華頓。愛華頓以4勝1和成績，是今季英超唯一仍保不敗之身的球隊，領隊安察洛堤日前透露，球隊起革命的重要功臣中場占士洛迪古斯，因傷未能在今場候命，不過實屬「流料」，肥安賽前一天已改口風指占士有望候命，到今日確定這名哥倫比亞中場有份隨隊南下，有望在今仗披甲。

盤口方面，周六修咸頓對愛華頓一仗，足智彩仍開出平手盤，愛華頓賠率為低水1.72倍。到今日已改盤為愛華頓讓平手/半球，賠率高水2倍，反映拖肥頗受看好，尤其在靈魂人物能夠上陣情況下，被看高一線亦是可以理解。

除了占士之外，原本稱傷或會缺陣的史密斯高文，同樣可在今場候命，不過有待正式名單公佈才能確定這名守將是否會正選披甲，一旦不在十足狀態，仍有賓葛菲特可以頂上其右後衞位置。

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