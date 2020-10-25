西甲｜蘇亞雷斯領馬體會克「迪」 跨季21場聯賽不敗創紀錄

周六西甲除了早場的西班牙國家打吡，同樣下周中要出戰歐聯的馬德里體育會也在夜場出擊，憑馬高斯洛蘭迪及蘇亞雷斯各入1球，主場2:0擊敗10人應戰的貝迪斯，而教練施蒙尼也創下隊史連續21場聯賽不敗的新紀錄，並且領軍暫時衝上聯賽榜次席。

在歐聯分組賽首仗慘吞拜仁慕尼黑4蛋的馬體會，今戰踢至下半場才打破僵局，馬高斯洛蘭迪於禁區左路突破後窄位挑射遠柱得手，於46分鐘領先1球。貝迪斯74分鐘有馬田蒙度亞領紅牌被逐，馬體會藉踢多1人的優勢，於補時階段一次反擊，由蘇亞雷斯「埋齋」，以2:0取得今季聯賽第3場勝仗，升上第2位，而且較榜首領先兩分的皇家馬德里踢少1場。

馬體會贏波後，繼續是西甲今季唯一的不敗之師，而且施蒙尼帶隊也創造隊史紀錄，已經跨季連續21場聯賽不敗，此前西甲共有5隊能達到這個里程碑，分別是華倫西亞、皇馬、皇家蘇斯達、巴塞隆拿及拉科魯尼亞，而馬體會則在這21場聯賽中，取得12勝9和成績。同時，馬體會開季踢了5輪比賽，僅出現1個失球，也是自1995/96球季以來，球隊開局最少失球的一次，而該季他們最終也在西甲封王。

同樣要出席歐聯賽事的西維爾，周六就錄得聯賽兩連敗，主場0:1不敵伊巴，在聯賽榜只排在第13位。

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