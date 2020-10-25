菁英盃｜均宜嘉緯重披流浪戰衣 傑志安永佳戴帽成功臣

傑志今晚在菁英盃A組首輪分組賽，憑混血前鋒安永佳連中三元，以3:0輕取標準流浪，爭取衞冕有個好開始。

菁英盃分組賽首輪賽事最後一戰，安排在元朗大球場上演，由傑志對流浪，前者此戰的正選陣容有五名U22球員，包括陳晉一、鄭展龍及巴拉克等；至於已有超過七個月未有比賽的流浪，有前傑志兵盧均宜與林嘉緯，相隔13年再披流浪戰果，今仗更正選上陣，而前港腳中堅基藍馬，亦帶領盧紹崎、周家樂及黃晉軒三名U22球員挑戰傑志。

傑志開賽六分鐘便把握流浪防守失誤，由上季回歸傑志的安永佳禁區內輕易射成1:0。戰至31分鐘，流浪中堅基藍馬回傳乏力被安永佳截得兼搏得12碼，親自主射入網，傑志領先2:0。後備上陣的賓紀文在35分鐘，接應鄭展龍傳球勁射被流浪守門員盧紹崎救出，傑志半場領先兩球。

易邊後，傑志續控制戰局，到58分鐘，賓紀文右傳中，安永佳近柱接應撞射成3:0。餘下時間，傑志換入顏卓彬及趟聡悟等小將，而流浪祖連奴於完場前兩次射門未能破蛋，終以0:3不敵傑志，而理文與傑志在A組同樣旗開得勝，分列頭兩位。流浪教練賴嘉輝賽後表示，傑志整體實力較強，惟球隊組織不遜於他們，而所失三球其實都可避免。

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