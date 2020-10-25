英超｜剛擺脫膝傷復出一周 哥迪奧拿證阿古路又拉傷腿筋

七日前才成功擺脫膝傷，前仗英超對阿仙奴順利復出的曼城射手阿古路，昨晚英超對韋斯咸又再受傷，半場被退下火線由菲爾科頓入替，最終曼城只能1:1賽和對手。賽後領隊哥迪奧拿證實，阿古路又再拉傷腿筋，對於近6年最差開季的曼城來說，阿古路再次受傷可謂雪上加霜。

曼城頭5場英超只勝2場，作為英超上季火力最強的球隊，曼城開季5場只攻入8球，多名攻擊主將如阿古路、奇雲迪布尼、加比爾捷西斯等輪流受傷，周六曼城主場鬥韋斯咸一役，32歲的阿古路原本正選上陣，但上半場他表現不佳，賽後有記者問及為何半場就換走阿古路時，哥迪奧拿稱：「（阿古路）受傷了，我不知道具體情況，看來像肌肉受傷。」

哥帥隨後續指：「我認為是腿筋受傷，具體要留待明天確認。」英媒指阿古路如落實腿筋受傷，很可能缺陣歐聯對馬賽、奧林比亞高斯，以及英超鬥錫菲聯和利物浦的大戰。

對於今季球隊飽受傷患困擾，哥迪奧拿表示：「我不是一個可以預測未來的人，我們已經失去7分，這出於很多原因。現實是我們有多人患過武漢肺炎，我們的前鋒加比爾捷西斯又受傷了，阿古路早前缺陣了4個月，迪布尼也受傷了，根度簡剛從武漢肺炎中康復，每三天一戰要調整陣容可謂十分困難，基爾獲加下半場亦筋疲力竭，現在我們要恢復體能，考慮下場比賽。」

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