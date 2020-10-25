英超●不斷更新｜查阿當斯再入一球 修咸頓領先2:0愛華頓

【修咸頓2:0愛華頓】

35分鐘，查阿當斯在左路落底傳中，禁區內的施古臣盡力跳起仍無法將球解圍，查阿當斯在尾柱得球後右腳射成2:0。

【修咸頓1:0愛華頓】

27分鐘，查阿當斯放直線入禁區，禾特普斯成功搶在盧卡斯迪治尼身前勁射遠柱得手，修咸頓取得領先。

【修咸頓0:0愛華頓】

19分鐘，基菲爾施古臣接應占士的傳送，於左路推大位後，直接遠射中楣彈出。

【修咸頓0:0愛華頓】

12分鐘，賴恩貝特蘭在左路傳中，列特文中路撞射可惜「撻Q」，皮球稍稍偏出。

【修咸頓0:0愛華頓】

上半場開波！

21:03更新

陣容短評：修咸頓今場續排出4-4-2陣式應戰，由於禾確特因租借條款關係未能倒戈，因此史超活岩士唐獲得正選機會；愛華頓方面，賽前傳有傷在身的占士洛迪古斯繼續擔正，左翼李察利臣因上場領紅無緣上陣，改由伊禾比取代其位置。

修咸頓正選陣容（4-4-2）

門將：阿歷士麥卡菲

後衞：獲加彼德斯、碧拿歷克、維斯達加特、賴恩貝特蘭

中場：史超活岩士唐、禾特普斯、奧里奧爾羅美奧、列特文

前鋒：查阿當斯、丹尼艾格斯

愛華頓正選陣容（4-3-3）

門將：比克福特

後衞：賓葛菲特、耶利文拿、米克堅尼、盧卡斯迪治尼

中場：杜哥利、阿倫盧利奧、基菲爾施古臣

前鋒：占士洛迪古斯、卡維特利雲、伊禾比

愛華頓今季取得極佳開局，聯賽四連勝後上輪在主場迎戰利物浦和波，由於阿士東維拉已在上周五錄得首場敗仗，代表安察洛堤帶領的愛華頓暫時是今季英超唯一不敗之師，今戰作客修咸頓，也有信心凱旋而歸。

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