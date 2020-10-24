德甲戰報｜利雲大演帽子戲法5輪入10球 破紀錄助拜仁5蛋挫法蘭克福

周六德甲，主場出擊的拜仁慕尼黑鬥法蘭克福，最終憑羅拔利雲度夫斯基連中三元，頭5場德甲攻入10球，打破67/68球季的德甲入球紀錄，加上傷癒復出的利萊辛尼建功，助拜仁5:0大勝法蘭克福。

開賽1分鐘，艾方素戴維斯自己回防時不幸受傷，表情非常痛苦，由盧卡斯靴南迪斯換入。不過，拜仁10分鐘就獲得領先，京士利高文傳給利雲，後者左腳施射破網；26分鐘甘美治開出角球，利雲一頂破網，拜仁半場領先2:0。

換邊後，拜仁未有手軟，哥斯達交出直線，利雲禁區內射成3:0，個人大演帽子戲法，他更刷新了德甲的紀錄，頭5場攻入10球，打破了67/68球季比特美亞5場入9球的紀錄。

拜仁68分鐘收起利雲和梅拿兩位進攻大將，換入祖普莫亨和傷癒的利萊辛尼，後者72分鐘更重演「洛賓的軌跡」右路左腳推大位射遠柱。補時階段，小將穆夏拉為球隊埋齋，助球隊5:0大勝法蘭克福。可惜，同日RB萊比錫2:1反勝哈化柏林，續以5戰13分坐榜首，拜仁只能以5戰12分排第二位。

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