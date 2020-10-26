足球●今日體片｜喺走廊踢波仲玩通坑渠 美國百厭學生激死老師

一到食lunch或者放學時間，就即刻拎住粒波落球場踢夠本，相信係唔少男仔中學時期嘅集體回憶嚟。不過對呢位叫Pablo Schroder嘅美國學生嚟講，踢波唔一定要喺室外球場。

好似佢日前喺Instagram上載嘅一條限時動態，就見到佢將學校走廊當成球場，喺度表演球技。當發現miss喺附近行過嗰陣，仲「百厭」特登通佢坑渠。激到嗰位miss即刻調轉頭，嘗試叫停Schroder。不過佢已經帶住波走出鏡頭外，負責拍片嘅同學亦笑到收唔到聲。

如果件事喺香港發生嘅話，應該一放低個波喺走廊就畀老師沒收咗。然後，就沒有然後了……

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