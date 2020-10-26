武漢肺炎｜細哨放監數周後確診武肺 冇症狀現正隔離

巴西名宿「細哨」朗拿甸奴周日自爆確診武漢肺炎，他表示自己沒有症狀並正於美景市（Belo Horizonte）自我隔離。

40歲的朗拿甸奴於1999至2013年間曾代表巴西國家隊上陣97次，周六抵達美景市他周日在Instagram story上透露自己的武漢肺炎檢測呈陽性。「細哨」在片段中表示︰「我由昨日開始在BH，我來是為了參加一項活動。我接受了新型冠狀病毒檢測而結果是陽性。我很好，沒有症狀。」「細哨」透露會留在當地酒店自我隔離，之後再參加活動。

曾經兩奪世界足球先生的朗拿甸奴，今年3月與兄長到巴拉圭參加活動時，因涉嫌使用假護照入境而被拘捕，關押在監獄一個月後，於繳交共160萬美元保釋金後被轉至阿松森一家豪華酒店繼續軟禁，直到8月底認罪協議獲主審法官正式接納才重獲自由，得以返回巴西。

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