英超｜對槍手12場入11球 華迪英超入109球追平傑斯

占美華迪周日後備上陣頂入全場唯一入球，協助李斯特城作客以1:0小勝阿仙奴，自1973年以來首次作客擊敗槍手。連同周日的入球，33歲的華迪在英超12次對阿仙奴射入了11球，個人在英超則累積射入了109，超越了108球的高治，與曼聯名宿傑斯並列英超歷史射手榜第23位。

華迪是英超對阿仙奴入球第二多球員，僅次於射入12球朗尼，以11球排在第二位，哈利卡尼和科拿以10球並列第三。華迪今季9次射門入了6球，個人入球最多的英超對手為阿仙奴（12場11球）、曼城（13場8球）、利物浦（11場7球）、西布朗（9場6球）和愛華頓（9場6球）。」

李斯特城領隊羅渣士說︰「所以他是重要球員，他在大賽中作出重要貢獻。」「那顯示了他所的水平，而他是世界級球員。有他在這裏我很幸運。」自羅渣士於2019年2月出任李城領隊以來，華迪在51場英超射入了39球，隊內其他球員同期總共射入57球。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！