英超戰報｜魯占 梅菲各入一球 紐卡素作客1:1逼和狼隊

周日英超賽事，狼隊在主場面對紐卡素，由於客隊的防守相當嚴密，主場出擊的狼隊要戰至尾段，才靠魯爾占美尼斯射出一記世界波打破僵局。不過隨後紐卡素有積及梅菲回敬一球精采罰球，令兩隊最終要打成1:1平手。

賽前錄得兩連勝的狼隊，開賽初段已佔據主動，而且獲得不少射門機會，5分鐘先有普丹斯在禁區外施放冷箭，不過被紐卡素正選門將卡爾達路飛身撲出。不過被狼隊圍攻了一段時間，紐卡素在防守上開始站穩陣腳，並且靠反擊造成威脅，17分鐘哥林威爾遜獲得一次半單刀機會，可惜射門被狼隊守將麥斯基爾文擋出；臨完半場前，辛特麥斯明在左路避過幾名守將後，再推大位射門，不過亦被狼隊門將魯爾柏迪斯奧接實，兩隊半場互無紀錄。

雙方易邊再戰，繼續上演一場攻防戰。戰至56分鐘，上半場表現相當出色的普丹斯在禁區內推橫後，雖然射中對方後衞的手臂，不過球證未有任何表示。隨後狼隊作出兩個換人調動，換入艾達馬查奧爾及費蘭度馬卡爾。終於在80分鐘打破僵局，紐卡素後衞解圍不遠，禁區外的魯爾占美尼斯一控一射成功破網，助狼隊領先1:0。隨後89分鐘，紐卡素一次罰球機會，積及梅菲右腳射近柱得手，成功助紐卡素追成1:1，取回一分。

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