星閃閃：巴利誓找回「最強大聖」

今季回歸熱刺的威爾斯翼鋒加里夫巴利，上周四在歐霸分組賽獲領隊摩連奴給予機會擔正，結果他協助球隊以3:0大破奧地利寧斯。接下來，熱刺將於周一英超作客鬥般尼，巴利有望取得回巢後首場英超正選，這位皇家馬德里借將表示，上季自己大多於場邊觀戰，現仍需要時間回復狀態，但他有信心未來表現會越來越好，能找回最強的巴利。

自嘲生銹的戒指

回顧巴利上季不獲皇馬教練施丹重用，幾乎大部份球季時間都在後備席度過，最終被皇馬外借至熱刺一年。闊別英倫七個年頭後再返英超，巴利承認自己久疏戰陣，好像是一枚生了銹的戒指。不過，他的現任領隊是急不及待想要派遣他上陣的摩連奴，在其膝部傷患痊癒後，巴利在上周四歐霸分組賽即獲正選上陣，是他回歸熱刺後第二度披甲。周一作客鬥般尼，摩佬料繼續讓他擔正，令他取得回巢後首場英超正選機會。

巴利表示：「很高興能夠回來（熱刺），尤其為球隊正選上陣，這對我來說已經有一陣子沒試過（在球會比賽正選出場）。我還需要一點時間回復比賽狀態，這會是另一場讓我狀態更好、速度更快的比賽。我很享受在場上踢球，這讓我很快樂。這些比賽很難應付，但我們嚴陣以待，我們絕對有足夠的深度和強度，隊內也有很多出色的球員，我們在全新一季將需要隊上的每一個人。很榮幸能來到這支優秀的球隊，希望我們能彼此鼓勵和推動對方，去達成我們的目標。」

文：華弟