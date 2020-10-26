菁英盃｜安永佳繼「子彈」後 再做帶帽混血兵

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傑志周日晚在菁英盃A組首輪分組賽，憑自家青訓球員安永佳上演帽子戲法，以3:0輕取標流準流浪，而安永佳成為繼冠忠南區前鋒夏志明後另一位連中三元的港產混血兵。

近年本地壇外援及入籍兵當道，對上一位在演帽子戲法球員已18/19球季的夏志明，當時這位港腳對東方龍獅連入三球，而相隔一季後再有本地球員，同樣是混血兵的安永佳，而這位上季在美國完成大學回港，全職踢波的小將賽後表示完全是意料之外。

他說:「這幾個月比較困難，因正嘗試改變位置，現在教練想我返回進攻位置，故努力訓練嘗試，包括踢回前鋒，而開季首戰可以入到三球，完全是喜出望外。」

在美國出戰美國大學聯賽時主要踢左後衛，甚至中堅，但回歸傑志則踢左翼或前鋒，而這位22歲前鋒表示青年軍是攻擊球員，自己比較喜歡進攻，且是本身強項，這刻寧可繼續在進攻位置發展。

傑志主教練朱志光表示安永佳己有頗長時間未有踢前鋒，季內首戰未全完全習慣，走位配合與入楔時間還有很大改善空間，他說:「他在傑志青年軍時期是踢前鋒，後來在大學有幾年改任後衛及左閘，而傑志左路已有陳晉一，故研究安排他返回前鋒位置；就算此戰入三球，也未知能否成功，希望他不斷進步。」

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