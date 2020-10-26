F1｜92冠超越「車神」舒密加 咸姆頓謙卑也瘋狂

平治車手咸姆頓周日在F1葡萄牙站輕鬆封王，除拿下其今季個人第八勝，他職業生涯贏得的分站冠軍更累積至92個，正式打破由他與「車神」舒密加共同保持的91冠紀錄。咸姆頓也形容自己這個成就很瘋狂，他亦「很謙虛」能夠成為車壇史上最多分站冠軍車手。

今個分站以拋開亞軍保達斯25秒姿態奪冠的咸姆頓，輕鬆贏得其生涯第92個分站冠軍，更正式成為F1史上奪得最多分站冠軍的車手。《天空體育》以一段名為「其中一位最偉大的車手」的記錄片重溫咸姆頓由兒時進軍車壇至今的點滴，這位六屆世界冠軍非常謙卑表示：「致在我以前的傳奇車手，感激你們為車壇崛起鋪路。」

「黑帝」賽後也在個人Twitter貼出多張與平治車隊慶祝的相片，並寫道：「92勝，今天是超越了我最瘋狂的夢。沒有我的車隊，我今天不能來到這個位置，他們在比賽中不斷改革創新、排除萬能，我很感恩這趟旅程有你們在我的身旁。」咸姆頓在2007年加拿大站隨麥拿侖車隊贏得首個分站冠軍時，只有22歲，當時的他還值新手賽季，只參與了七個分站賽事。他又表示：「能夠與大家一起共事是我的榮幸，今天我想起了米高（舒麥加），我對你的仰慕和尊重會持續至永恆，能夠和你共同分享一個成就，真的很光榮。」

咸姆頓賽後接受專訪稱，對自己追越「車神」舒密加的紀錄，改寫了歷史感到感恩：「我的感覺十分棒，很謙卑。很難去形容我現在的感受，我感覺很年輕、很激勵的，當然，我也很感恩，我經常都會想起和我一起工作的人。」周日已是他出戰的第262場分站賽事，他續道：「每一站比賽，每一場勝利，每次都是一場不同的旅程。最瘋狂的事是，我以為自己已經看化這一切的事，但當今天我準備好，在車庫戴上頭盔時，我內心竟感到緊張和不安，也充滿着懷疑，我有記住了戰術嗎？我記住了設定嗎？這些你日常做的事，突然變得好可怕，當每日周日我起床，都會感到不同，我都會問自己『今天我OK嗎？』。這些就是我在賽車場上，在座駕內想着的事，我覺得自己好像『我感覺不太好，比賽不會順利』，結果就驅使我奪得最佳表現。你永遠不知道發生甚麼事，我做的事就是努力準備最佳的自己。我不相信『天空是你的極限』這句話。」

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