英超｜拿卡錫迪食「詐糊」阿迪達︰唔明點解入球無效

阿仙奴周日以0:1不敵李斯特城的英超賽事，比賽初段有拿卡錫迪食「詐糊」，不過，阿仙奴領隊阿迪達賽後坦言失望，並表示不知道為甚麼該入球會無效。

阿迪達賽後接受訪問時說︰「我真的很失望。上半場我們完全控制比賽，贏得每一球製造了好些機會和一個入球，而我不知道那入球到底為甚麼無效。下半場他們退守得更深，等候犯錯，而有一刻他們做到了。」

阿迪達指︰「他們沒有任何一球射中目標，只是等待一次犯錯，在我們犯了最小的錯誤、沒有向皮球施壓那一刻，他們嘗試介入，他們利用我們後場的空間趕過了我們，而我輸掉了比賽。」

BBC節目《Match of the Day》的兩名評述奧士文和卡希爾和都質疑，為何視像助理球證（VAR）未有推翻判決。奧士文說︰「你看看格列沙加的位置，當拿卡錫迪頂球的時候，他沒有阻擋(門將)視線，沒有阻礙(門將)飛撲，完全沒有在門將和皮球之間。他沒有觸球，他只是避開，我只覺得如果VAR有看重播，會發覺他沒有參與進攻。」至於卡希爾則謂︰「所以VAR是要負上責任。當你回看比克福特的事件，人們都在說那是主觀的判決。」

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