網球｜科隆站奪冠後信心大增 施華利夫向祖高域 拿度下戰書

周日德國ATP科隆站，東道主球手施華利夫直落兩盤擊敗阿根廷球手舒華斯文，贏得其生涯第13個ATP賽事冠軍。他奪冠後信心大增，並向各位男單競爭對手如一哥祖高域及世界排名第二的拿度表示，自己很快就會到達「頂級的水平」。

現時男單世界排名第七的德國球手施華利夫，周日於德國舉行的ATP科隆站，於決賽硬撼阿根廷球手舒華斯文。結果施華利夫全程未遇挑戰，輕鬆直落兩盤以6:2、6:1輕取對手，奪得個人第13個ATP賽事冠軍。今次亦是施華利夫繼上星期同樣在科隆舉行的ATP室內賽後，連續兩次在德國舉行的賽事奪冠。

賽後，施華利夫感激其團隊對他的支持，他更感覺自己正向着生涯頂峯進發，有信心地向其他ATP球手「下戰書」：「感激各位有份跟我合作的人員，（我的表現）越來越好，我認為我很快就能到達很頂級的水平。兩日前，我仍然不肯定自己能否完成比賽，但今天我在這裏，贏得了冠軍，我很慶幸自己沒有退賽。」他又讚揚對手舒華斯文說：「我認為你是世上其中一位最出色的球手，能夠在意大利公開賽打入決賽，今年法網又打入了四強，能夠擊敗一些頂級的球手。」

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