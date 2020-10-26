名家拆局｜王杰：英軍兩大前鋒對碰 艾格斯搶鏡過「利雲」

周日英超頭場賽事，賽前未被看好的修咸頓，最終靠着禾特普斯以及查阿當斯的入球，以2:0擊敗愛華頓，將對方的不敗金身打破。開季在聯賽腳風超順的英格蘭前鋒卡維特利雲幾乎全場隱身，相比起對方的同鄉丹尼艾格斯，此役「利雲」的表現可謂完全被比下去，不知道三獅領隊修夫基看完這場比賽後，會否有意重召艾格斯呢？

今季愛華頓在聯賽開季之所以一帆風順，全因領隊安察洛堤終於找到「勝利十一人」，不過最近拖肥開始出現一些傷病問題，先有正選右閘史密斯高文缺陣，賽前有傳有傷在身的占士洛迪古斯，雖然趕及復出，但明顯可以看得出狀態不足，而且被重點盯防的情況下，基本上難有作為。加上李察利臣上場默郡打吡又領紅，令到拖肥這場難以全力出擊。

失去了李察利臣的情況下，安察洛堤決定派上伊禾比踢正選，不過此子在上半場的表現令人相當失望，在左路毫無威脅之餘，單是上半場已經有2次被對手直接搶走腳下球。對比起李察利臣以往在左路，傳球、突破以及射門做到足，伊禾比上半場的表現可以說是災難，難怪肥安下半場就立即換入班納特安尼斯奧取代其位置。不過球隊有李察利臣缺陣之後，就連正選前鋒卡維特利雲也彷彿失去了靈魂，面對修咸頓兩位高大中堅，頭槌完全佔不到任何優勢之餘，多項進攻數據也吞蛋，踢足90分鐘但是就連傳球次數也只得7次，即使球隊面對劣勢，「利雲」在前場的逼搶依然欠積極。

反而對手修咸頓今場就踢出水準，其實自從9月尾以2:5不敵熱刺之後，修咸頓的狀態就有回升，上場作客更補時以3:3逼和車路士，球隊上下士氣大勇。今場面對賽前不敗的拖肥，用高壓逼搶令對手踢得相當痛苦，進攻時又不斷重點打擊今場改踢右閘的賓葛菲特，上半場的兩個入球，正正是在左路的傳中造成。另外此役擔正的丹尼艾格斯，原來是他在英超首次單場賽事獻出兩個助攻，這位英格蘭鋒將今季已經交出4入球2助攻，今場雖然未有進賬，不過表現絕對較「利雲」佳，即使沒有太多埋門機會，仍能夠組織起球隊的進攻，最終兩次精準傳球助隊友取得入球，稱得上是全能前鋒。

另一位值得一提的是今場射入一球的查阿當斯，此子上季以1,600萬歐元（約1.4億港元）由伯明翰加盟修咸頓初期，在英超的首24場賽事當中顆粒無收，本來以為修咸頓簽入了一名水貨。怎料經過一段適應期之後，查阿當斯在過去12場聯賽當中竟然射入6球，眼見這位24歲前鋒現時可以與艾格斯齊齊擔起進攻重責，相信最開心的就必定是修咸頓領隊哈辛赫特了。

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