英超｜迪治尼踩後腳直紅 肥安暗指係利物浦錯

愛華頓周日不但被修咸頓打破今季不敗身，後衞盧卡斯迪治尼下半場更在回防踏在獲加彼德斯的腳踝，遭球證直接出示紅牌驅逐離場。不過，愛華頓領隊安察洛堤暗示，迪治尼可能是因為該隊門將比克福特上周在對利物浦的默西賽德打吡未有被逐而被罰。

安察洛堤賽後說︰「那紅牌是個笑話。這不是故意的，也許它可以是一面黃牌，但肯定不是暴力行為。」他續道︰「可能因為整個星期所有就比克福特和李察利臣對利物浦的談論影響了判決，如果是這樣，那是不對的。」肥安說︰「我們將會上訴，要失去像迪治尼這樣的球員三場並不公平。」肥安不諱言︰「所有人都知道這不是紅牌。」

在上輪聯賽中，比克福特和李察利臣分別對利物浦球員做出「致命攔截」，其中比克福特令紅軍主力雲迪積克傷及膝部韌帶，需要接受手術而休戰六至八個月，卻連一張黃牌都沒有而令VAR備受爭議。紅軍賽後亦向賽會要求解釋事件，雖然最終賽會決定維持原判，不對比克福特作出任何追加懲罰，不過肥安質疑網上輿論影響了球證今場的判決。

儘管今季首度落敗，愛華頓在英超仍然憑較佳得失球而在聯賽榜領先。肥安表示︰「要持續取勝是不可能，沒有任何一支足球隊可以贏取每一場比賽，有時你會落敗而如何回應很重要。」「我們仍然在榜首，沒人預料到，這次落敗不會影響我們的士氣。」

除了在聯賽榜領先，愛華頓亦在英超紅牌榜中以98張紅牌位列榜首。

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