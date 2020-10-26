【綜合英格蘭外電】利物浦上周六英超主場對錫菲聯，又遇VAR爭議先失12碼，幸有羅拔圖法明奴及迪亞高祖達挺身而出，協助紅軍後上贏2:1。領隊高普今場變陣出擊，前場「埃及文明」三叉戟以外再安排新兵迪亞高祖達擔正，後者亦勝任奇兵攻入奠勝一球。

迪亞高祖達今夏以4,100萬鎊身價由狼隊加盟，更成為2016年加盟的沙迪奧文尼後，另一位在頭兩輪主場聯賽都有入球的紅軍球員。英媒紛紛大讚這位23歲葡萄牙前鋒迅速融入紅軍體系，令高普可以減少對「埃及文明」的倚賴。高普今仗將慣用的4-3-3陣式改為4-2-3-1，把穆罕默德沙拿推上最前，法明奴移後擔任輔鋒，文尼與祖達則一左一右，實行四箭齊發。

其實高普以往亦曾排過4-2-3-1陣式，可惜不論是以阿歷士張伯倫或梳頓沙基利踢右路，效果都未如理想，迪亞高祖達首次踢這陣式即有入球，或可讓高普在排陣上更有彈性，尤其目前因華基爾雲迪積克（VVD）受傷，要將法賓奴泰華利斯移後踢中堅，慣用的三人中場也因人手緊張，可能偶爾會改為雙防中陣式。不過，包括ESPN等媒體與不少紅軍球迷，都認為新陣磨合需時，現階段未必能產生最佳效果。

高普賽後亦承認尚未發揮出最強威力：「祖達入了一個超級入球，他當然可以踢得更好，他100%還有進步空間。從狼隊到來踢我們完全不同的風格，祖達仍在適應之中，但他只有23歲，前途一片光明。」