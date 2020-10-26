法國恐襲｜不滿總統馬克龍針對伊斯蘭言論 傳普巴唔再踢法國國家隊

法國一名中學教師因在課堂上對學生展示出諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，上周五在巴黎市郊遭當街斬首。法國總統馬克龍事後譴責「伊斯蘭恐怖分子的襲擊」，又稱伊斯蘭是國際恐怖主義的來源，其言論引來作為穆斯林的曼聯中場保羅普巴不滿，據外媒消息指，他更憤怒退出法國國家隊。

據阿拉伯體育網站195sports.com消息指，普巴因不滿總統馬克龍針對伊斯蘭教的恐襲言論，而決定退出國家隊。事緣巴黎郊區一所學校執教初中歷史及地理科的47歲教師帕蒂（Samuel Paty），本月5日在課堂上討論言論自由時，向學生展示一幅來自諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）發表的伊斯蘭教先知穆罕默德宗教漫畫，題材具有爭議性，引起部份學生和家長不滿，並向學校投訴及要求解僱他。據指有學生家長協助激進伊斯蘭教士進行針對帕蒂的宗教「追殺令」，至十月十六日，帕蒂在回家的路上被18歲車臣少年安佐羅夫（Aboulakh Anzorov）當街砍死並斬首，後者行兇時高呼「真主偉大」。

總統馬克龍事後譴責案件源於「伊斯蘭恐怖分子襲擊」，又稱伊斯蘭是國際恐怖主義的來源。他亦在紀念儀式上向帕蒂追頒法國最高榮譽勳章「榮譽軍團勳章」（Legion d’Honneur），表明全國團結做好捍衞教師的準備，並強調對抗政治與極端伊斯蘭主義的決心。身為穆斯林的普巴，不滿馬克龍以偏概全斥責所有伊斯蘭教信徒，更令他和法國一眾穆斯林感到被侮辱，尤其伊斯蘭教是法國繼基督教之後第二大宗教信仰，有傳這些因素成為了他決定不再為法國國家隊效力的原因之一。

不過，普巴退出法國國家隊的消息來自數個不同的中東國家新聞媒體，英國主流媒體暫時只有《太陽報》作出報道，27歲的普巴和法國國家隊教練迪甘斯至今未就事件回應。而在香港時間今早，普巴在IG發佈Story為慈善團體宣傳時，形容自己是「曼聯和法國國家隊的球員」，似乎未有退出國家隊的念頭。

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