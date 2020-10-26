港超聯｜南區葡萄牙中場完成隔離 下周日候命鬥東方

港超聯球會冠忠南區今晨宣佈，出身於葡萄牙超聯球會塞圖巴爾的26歲中場柏度，經過14日隔離後正式加盟，今晨首隨球隊操練。

南區為加持戰力，主教練兼球員列文獲球會高層首肯增兵，最終選定足跡遍佈葡萄牙、羅馬尼亞及拉脫維亞的聯賽的柏度。柏度表示到對香港足球認識不深，但相信對自己足球發展是一個機會。「我對香港足球認識不多，只看過上季及今季幾場賽事，但發覺都有不少具質素的球員，相信對我來說是一個發展的機會。我會盡力爭取上陣機會及入球，個人榮譽並不太重要，最重要還是球隊能夠有好成績，因為球隊永遠是第一，個人只是其次。」柏度說。南區教練列文表示，柏度有好技術，可勝任中場多個位置，屬住家型球員，其加盟應可改善球隊中場的組織力。

柏度將會穿上10號球衣，明天接受體測，通過後可在下周日對東方龍獅的菁英盃分組賽上陣。

柏度Pedro Mendes

出生日期：6.12.1993（26歲)

國籍：葡萄牙

身高：1米77

位置：攻擊中場、翼鋒

球衣號碼：10

曾效力球會：塞圖巴爾(葡）、奧利安圖(葡）、雅西理工(羅)、雲特史比斯(拉)、加斯梅登(羅)、克盧日大學(羅）

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