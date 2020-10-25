西甲攻略：利雲特迎切爾達必演入球騷

周一西甲下游球隊較量，5輪比賽過後得1勝4負的利雲特，主場迎戰比他們踢多1輪卻只多2分的切爾達。2隊同樣連續3輪聯賽零入球，但考慮雙方都望盡快打破入球荒，而且近五次的對賽往績都球來球往，今仗「入球大細」[2.5球]的「大」一試無妨。（球賽編號：星期一11；now632台明日4:00am直播）

利雲特與切爾達都同樣經歷三連敗，更湊巧是2隊都在這3場聯賽顆粒無收，但他們進攻線並非沒有良將。利雲特有連續兩季在西甲入球都達雙位數的羅渣馬迪，預計他今戰會與開季頭2仗共入3球的老將荷西摩拉利斯組成鋒線；切爾達的鋒線就更具看頭，有伊亞高艾斯巴斯及洛尼圖在陣，而另一鋒將辛迪文拿雖然今季未開齋，但他的潛質一向不錯，預計面對場場有失球的利雲特防線，有力打破入球荒。

再者，兩隊主要傷兵都集中在中後場，利雲特今戰續缺科特迪瓦防中杜高利，而與他同位置的黑山國腳尼高拉胡錫域也上陣成疑；切爾達方面，右閘的曉高馬路與奇雲華斯基斯都在養傷，還有正選門將沙治奧干地因膝部韌帶斷裂，今季暫時未亮相，最快也要年底復出，現時取代他把關的艾雲維拿，狀態欠穩定。

對賽方面利雲特與切爾達近5次交手都入球偏多；上季兩循環都由利雲特勝出，主場贏3:1，作客則是在復賽後的7月利軍險勝3:2，因此今戰不要被兩隊近績嚇怕，寧敲「大」「有肉食」。

文：盧卡東尼