意甲戰報｜主場1:1逼和維羅納 祖記冇C朗又和一場

祖雲達斯周日在基斯坦奴朗拿度（C朗）繼續因武漢肺炎而缺陣下，於主場只能以1:1逼和維羅納，在意甲聯賽又和一場。

維羅納今戰於16分金鐘有伊比馬高尼的入球因越位在先而無效，祖記則於41分鐘有古達度射門中楣，艾華路莫拉達完半場前的球則因VAR判定越位在先而無效，完半場兩隊踢成0:0。

換邊後，維羅納先後作出調動，其中，於55分鐘入替卡連歷的安德列法維利，後備上陣僅5分鐘便接應薩卡尼傳送後於禁區內破網，助客軍領先1:0。不過他在2分鐘後便因傷退下火線，成為了意甲實行3分制時代（自1994/95球季），首位於意甲聯賽在10分鐘內完成後備上陣、入球和被換下的球員。

落後的祖雲達斯之後雖有不少攻勢，但莫拉達於72分鐘的射門未能逃過維羅納門將馬高施維斯查，近三個月來首度正選上陣的保羅戴於76分鐘遠射中楣。不過僅1分鐘後，後備上陣的古路施夫斯基便接應莫拉達助攻後殺入禁區射入，為祖記追成1:1平手。到了臨完場前，馬高施維斯查先後救出戴巴拿射門及莫拉達頭槌攻門，祖記只能以1:1逼和維羅納。

目前，祖雲達斯以5戰得9分升上聯賽榜第五位，榜首的AC米蘭3分，後者周一將於主場迎戰羅馬，維羅納5戰得8分續居第八位。

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