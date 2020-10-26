體壇偷食案不罕見 「好男人」出軌冇樣睇

體壇「偷食」事件屢見不鮮，前中國羽毛球一哥林丹曾被揭發在妻子謝杏芳懷孕期間出軌；就連外表老實的前日本國腳遠藤保仁亦有偷食「案底」，好男人形象一夜盡毀。剛於今年宣佈掛拍的林丹為中國贏盡網壇錦標，是中國體壇icon，他場外一舉一動難免被外界放在顯微鏡下檢視。

林丹在2016年就被揭發趁妻子謝杏芳懷孕期間，搭上大陸模特兒趙雅淇。雖然林丹事後公開認錯，不過他與謝杏芳已經變得貌合神離，兩人自此之後幾乎未再在微博曬恩愛。

今季離開效力了接近20年的大阪飛腳，外借到日乙磐田山葉的日本中場遠藤保仁已是四子之父，他的妻子兼初戀情人是他高中時代的足球部經理人，完全是《足球小將》主角戴志偉和「大頭妹」的真實寫照，不過他也曾爆出過婚外情醜聞。

2014年遠藤就曾被炒作與性感女星橋本愛實有過一段不倫關係，當時橋本愛實在一個電視節目中透露自己曾經與一位運動員有過肉體關係，期間他以英文字母「S」、「G」、「M」和「F」暗示過對方的身份。及後日本傳媒就估計上述的字母是暗示足球（Soccer）球隊大阪飛腳（Gamba）的一位中場（MF）球員，從而推斷對方就是遠藤保仁，但事件最終未獲兩人證實。

現年40歲的遠藤在2015年亦曾被指在一次飯局之後，與曾經是日本韻律泳代表的女藝人青木愛在酒店「加時戰」長達五小時。有日本八卦雜誌更爆出，遠藤保仁雖然一直保持着好好先生的形象，但事實上他私底下卻是一個喜歡飲酒、女人和賭馬的「雙面人」，令他的形象大為插水。

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