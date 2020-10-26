東京奧運｜東奧因武肺押後一年 組委會擬下月開始接受退票申請

受武漢肺炎疫情影響，原定今年七月揭幕東京奧運已被押後一年，東奧組委會計劃由今年11月起接受退票申請，至於殘奧的退票工作，就預計會在12月展開。

奧組委早前已透過官方網站，售出約448萬張奧運門票，以及約97萬張殘奧門券。賽會表示，雖然奧運被推遲一年，但已售出的門票仍然有效，至於在疫情下無法或不願到日本觀戰的人士，則可以申請退款。

至於明年東奧進行時，曾能否按原定規模接待觀眾入場，目前還未有定案。消息指，日本當局將會在明年春季左右，視乎疫情發展，再決定是否舉行奧運，以及落實比賽規模。

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