日本飛魚瀨戶大也貴為奧運銅牌得主及兩項世界紀錄保持者，外表討好之餘又顧家，是日本運動界好好先生。惟瀨戶上月竟被爆出背妻偷食，震驚體壇。已辭去國家泳隊隊長一職的他，近日再被日本泳聯判罰禁賽，幸其東京奧運參賽資格得以保留。雖然他痛定思痛稱會重新專注游泳，望獲太太原諒，但一次不忠帶來的後果除了聲名盡毀，還有近1億日圓（約740萬港元）的經濟損失。

文：華弟

瀨戶大也身高只有1米74，未達米八「男神」高度，但他上半身澎湃的肌肉，加上主項蝶泳和混合泳，練出寬橫肩膀，配上一張不錯臉孔，成功冧倒不少女粉絲。這位飛魚更是日本泳壇的獎牌收割機，他在游泳世錦賽（長、短池）共贏得19面獎牌，有9金來自他擅長的200米蝶泳和400米個人混合泳，2016里約奧運更首贏奧運獎牌，於400米混合泳拿下一銅。翌年，他宣佈與跳水「女神」馬淵優佳共諧連理，婚後誕下兩女，愛情事業兩得意。

公開道歉保奧運資格

在疫情仍嚴峻下，瀨戶今年最大的任務就是以日本泳隊隊長身份，領國家備戰延至明夏舉行的東奧，惟這個重要時期，他卻被爆出偷食醜聞。瀨戶上月底被揭帶着一位長髮女子到時鐘酒店逗留90分鐘，據指這位「情婦」就是日本前男團成員鮎川太陽的26歲妹妹鮎川瑠奈，她於贊助瀨戶的全日空航空公司任職空姐。

同為26歲的瀨戶前年才在世錦賽打破200蝶世界紀錄，去夏世錦賽再勇奪2金1銀，同年底首屆國際游泳聯賽（ISL），他再在400混以3分54秒81時間刷新世界紀錄，正值生涯巓峯，惟出軌事件為其事業帶來重擊。承認對太太不忠的瀨戶，為認錯主動辭去國家泳隊隊長職務，日本泳聯上周亦決定以「違反運動道德行為」，禁止他今年不可再參與任何國內外比賽，亦包括不能進行官方或正式訓練。幸泳聯保留他參與明年東奧的資格，他也能進行私人訓練，同時要完成泳聯「誠信操守」課程。

出軌醜聞影響日本泳隊及其個人發展，瀨戶再三道歉並稱會專注游泳：「我認為最好的道歉就是繼續努力游泳，重新獲得家人信任，我知道我不負責任的行為傷害了他們。我會認真面對游泳，並決心重頭開始。」瀨戶今次出軌最失望的應是妻子馬淵優佳，25歲的她因樣子甜美有「泳界長澤正美」和「跳水女神」等稱號。二人2017年結婚後，馬淵專心照顧兩名女兒，還轉做營養師，助瀨戶保持最佳狀態。

估計損失約740萬港元

馬淵為華裔日本人，父親馬淵崇英為跳水教練，所以馬淵優佳在父親教導下也成為一位跳水選手，並曾跟瀨戶一同參加世大運。二人婚後還常出席活動，也會一起上電視節目，是日本體育界有名的夫妻檔。出軌事件後，二人透過事務所發表聯名道歉聲明之餘，馬淵更表示不會和瀨戶離婚，兩人將攜手重新開始。

不過事件還沒有告一段落，夫婦一起拍攝的食品廣告被緊急下架。瀨戶原本是全日空所贊助的運動員，惟已被解約。加上瀨戶本來因形象健康，早前跟日本奧委會簽約容許對方使用其肖像，每年便可得到2,000萬日圓津貼，現亦全部泡湯。據估計因今次出軌事件，瀨戶和馬淵合共損失一億日圓收入。