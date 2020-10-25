意甲攻略：米蘭戰羅馬「大」有睇頭

意甲周一大戰，今季聯賽保持全勝的AC米蘭主場迎戰勁敵羅馬。米蘭開季對手實力較弱，連勝下打起球隊信心，射手伊巴謙莫域以老帶新，大有機會攻破有多人缺陣的羅馬；不過客軍亦有老牌射手迪斯高壓陣，上輪聯賽該隊更5:2大破賓尼雲圖，料今仗兩軍將上演入球騷，宜捧「入球大細」[2.5/3球]的「大」。（球賽編號：星期一7；now638、有線654、662及無綫myTV Super 301台明日3:45am直播）

AC米蘭是目前五大聯賽唯一全勝之師，但主要是受惠於季初連勝弱旅有關，更在打吡戰憑39歲老將伊巴謙莫域梅開二度，勇挫國際米蘭。小將拉菲爾利亞奧亦打起信心，雖然今仗續有列比錫及查漢奴古缺陣，但上周中歐霸有入球的巴謙戴亞斯料可頂上。

對手羅馬亦非善男信女，開季首戰因錯用未註冊球員阿馬度迪亞華拉上陣，被判罰輸0:3外，事實上羅馬今季法定時間亦未輸過，特別是該隊作客2:2賽和祖雲達斯後士氣大振，連計上周中歐霸盃已錄得三連勝。

但羅馬防線再傳來壞消息，正選中堅基安盧卡文仙尼確診武肺缺陣，經驗豐富的法斯奧及基斯史摩寧仍有傷，今仗要依靠小將甘貝拿、羅渣伊賓尼斯等人，隨時守不住伊巴謙莫域，預計羅馬就算落後亦不會坐以待斃，適逢迪斯高、柏度洛迪古斯等人有態，前巴塞隆拿小將卡利斯佩雷斯亦具質素，今仗可期演入球騷。

文：尊嘉