NBA巨星的訓練師（上）

NBA球季打完了，正是時候吸收一下籃球知識。家中還堆着大叠未讀的籃球書，可是有本新買的，一到手就無法釋卷，用了很短時間讀完，值得向大家推介。

這書名叫《統治NBA的王者訓練》（圖），作者Rob McClanaghan是許多頂尖球星如Curry、KD、Rose和Westbrook等的技巧訓練師，內容主要是他個人經歷、與球星訓練交往的內幕，還有他對於NBA球壇各層面的觀察。這種球員私聘的技巧訓練師，最近十幾年才開始流行，由於這個位置既與球星關係密切，但又不直接屬於NBA球圈，因此McClanaghan的觀察評論，有他獨特的角度。

此書原名是《Net Work》，語帶相關，一方面指在射球入網的技巧上如何付出汗水和努力；另一方面也是表達，人脈網絡對於成功如何重要，引申而言就是做人處事的性格怎樣影響事業成敗。

在書中McClanaghan很強調與球星真誠交往，專注於目標，不浪費彼此時間，就是他的成功之道。他不接受客戶遲到或者最後一刻臨時取消練習，因為認為這些小節已經反映出對方有多注重訓練。他鍛煉過的頂級球星，都很少在中間停下來問一大堆問題，而是信任他的指示，直接用身體去嘗試，因為對於這些成功者而言，來訓練是要學習新知識和技能，而不是為了表現自己甚麼都懂。

McClanaghan強調他的訓練通常都不長，但節奏強度足以令NBA球星喘氣，他也很少用各種複雜方法或新奇道具去輔助訓練，而是盡量模擬比賽中的狀態與感覺。他的哲學是，訓練動作不在於姿勢美妙或者重複很多次，而在於每次都像比賽中打球，這樣習得的技術才可能實際應用出來，否則只是做做樣子而已。

（待續）

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報