NBA｜「獨男」夏登打波大過天 高中唔理女同學flirt反用籃球掟人

火箭球星夏登（James Harden）在NBA出了名是球技了得，練到今天的成就，全靠他高中開始就一心一意打籃球！夏登的媽媽Monja Willis近日在訪問透露，這位火箭球星就讀高中時運動已很出眾，更有女同學因此傾慕於他，誰知冷酷的夏登居然用籃球扔人，傷透了別人的心。

夏登來自美國洛杉磯其中一個貧民窟—康普頓（Compton），當地盛產了不少現今的名人及體壇巨星，包括網球23個女單大滿貫得主「細威」莎蓮娜姊妹。夏登媽媽憶起，兒子就讀高中時沒有太多娛樂，整個腦袋都只想着籃球。當時的夏登是個運動男孩，更是學校出色的籃球員，班上和學校很多同學也成為了他的粉絲。就在夏登仍就讀初中年級時，他媽媽指有位女孩子曾想要「追」夏登，她說：「他在初中時曾經遇過麻煩，他用籃球扔向一位女孩，他不想拍拖，只是想打籃球。我猜那位女同學是想跟夏登調情，認識他吧，但他竟然把籃球掟向她？不是吧？」

或許因為太過專心打籃球，夏登後來的生活變得很dry，當他開始在NBA的職業生涯後，他變得主動接觸女性，經常流連夜店找女孩約會，更有夜店因夏登經常光顧而高掛起他的火箭球衣。之後有傳夏登與多位女模談過戀愛，當中以「卡戴珊家文族」的Khloe Kardashian最有名（Khloe後來跟騎士中鋒T湯臣 Tristan Thompson 約會），惟始終未有一位能讓他安定下來。不知道夏登會否後悔自己當初只記掛籃球呢？

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！