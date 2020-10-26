英超｜積分榜反傳統 前8得紅軍一隊Big 6

隨着阿仙奴周日於英超主場以0:１受挫李斯特城，6輪比賽後與上周六賽和曼聯的車路士一同跌出聯賽榜前八位，在周一的比賽之前，英超前八只有利物浦一支傳統Big 6球隊，反而「升班馬」列斯聯表現可人，暫時排在聯賽榜第五位。

賽前5戰得9分排第5的阿仙奴，周日在形勢佔優下被到訪的李城以1:0打敗，6輪比賽後跌至第10位，而上周六作客與曼聯兩無紀錄以0:0賽和的車路士，6戰得9分亦下跌一級至第9位，英超在周一賽前，只有6戰得13分排第二的利物浦一支傳統Big 6，少賽一場的曼市雙雄更排在十大之外，其中，上周六僅以1:1逼和韋斯咸的曼城5戰得8分排第13，曼聯少1分排第15。

愛華頓周日以0:2不敵修咸頓後，今季英超已無不敗之師，是自1967/68球季以來，英格蘭頂級聯賽首次在6輪比賽後沒有球隊保持不敗。當年贏得聯賽冠軍的是曼城，錫菲聯和富咸則要降班。不過，愛華頓今季雖首吃敗仗，仍然以6戰4勝1和得13分在聯賽榜領先，同分的紅軍排第二，少賽一場的阿士東維拉以12分排第三，上季最終跌出前四的李斯特城同分排第四。

經過周日的比賽後，英超聯賽榜第五至八位是6戰同得10分的列斯聯、修咸頓、水晶宮和狼隊，惟現時以5戰得8分排第九的傳統Big 6球隊熱刺將於周一作客般尼，如能取勝將升上第五位。周一另一場英超為白禮頓對西布朗。

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