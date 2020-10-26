武漢肺炎｜C朗豪宅大到可分層隔離 佐真娜四子女同一屋簷下未確診

早前確診武漢肺炎的基斯坦奴朗拿度（C朗）上周四的檢測結果依然呈陽性，他近日已回到自己位於意大利都靈的豪宅隔離，並正等候最新一輪檢測結果。不過這位葡萄牙球星返回寓所至今，其女友佐真娜依然沒受感染，事關其豪宅實在太寬敞，足夠讓他和女友及孩子分開樓層居住。同一屋簷下但又做到居家隔離效果，一舉兩得。

C朗本月中代表葡萄牙出戰歐國聯期間確診感染武肺，他隨後乘坐救護飛機飛返意大利都靈，回到自己家中接受隔離。至今未出現病徵的他，與女友佐真娜及四位孩子同住超過一周，但眾人都未有染疫。事關他的豪宅大得能讓他跟家人住在不同樓層隔離，其寓所設有多個大門出入口，亦至少建有六個睡房和多個浴室，屋內也被花園林木包圍，空氣清新，更有泳池和健身室。即使佐真娜到其他樓層「探望」正在踩健身單車的C朗，也可見他們隔着玻璃見面，相當安全。

C朗的媽媽Dolores Aveiro也表示：「他正與佐真娜和一班孩子住在同一寓所內，但是在不同的位置，他有獲得很好的照料。她和孩子最近都有接受檢測，結果顯示他們沒有染疫，他們會再檢測的。」葡萄牙報章Correio da Manha亦表示，佐真娜最新一次檢測結果繼續呈陰性；而C朗上周四接受檢測呈陽性後，正等候最新一輪檢測結果，這將影響到他能否為祖雲達斯在歐聯鬥巴塞隆拿的賽事上陣。據指祖記已經向歐洲足協申請，在歐聯開賽前48小時再為C朗檢測，爭取讓他上陣的機會。

另外，意大利體育部長施巴達科達日前再為C朗可能違例的事作出補充。他重申，他們有證據證明C朗違反了意國的防疫條例，當時國家正實施「Bubble」形式保護條例，C朗卻以「出戰國際賽」為由離開都靈前往葡萄牙，最終確診，事件引起爭議。施巴達科達表示：「C朗沒有尊重這些防疫條例，我們的調查能證明到。」

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