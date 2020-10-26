高爾夫球｜Zozo錦標賽肯特利封王 活士持續不濟排T72

美國球手肯特利周日在加州舉行的美巡賽Zozo高爾夫球錦標賽，以標準桿7桿的65桿完成第四輪賽事，總成績以低標準桿23桿的265桿封王。同日打出68桿的西班牙球手拉姆，總成績以266桿，跟美國的積斯汀湯馬士並列第二。至於衞冕的活士則持續不振，在最後一輪打出74桿後，總成績以287桿（低標1桿），在78名球手中並列第72位。

「我付出了很大的努力，時刻都望做正確的事情，如今努力終於得到回報，一切都是值得的。」肯特利說。

並列第二位的積斯汀湯馬士則表示，閉門作賽令他的表現受到影響。「我要找個方法令自己專注一些，這裏太安靜了，令人難以保持殺手本能。這一點十分困難，但我們所有人都面對對這個問題，我必須找一個更好的應對方法。」他說。

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