今輪英超壓軸戰，周一熱刺作客尚未打開勝門的般尼。熱刺上輪尷尬地在領先三球下遭韋斯咸神奇逼和，今仗料不會重複犯錯，面對積弱的般尼勢必全取三分而回，預計入球亦不會少，讓得起一球，熱刺上盤可敲。

文：何西

常說「摩二季」就是錦標保證，主帥摩連奴多年執教生涯，多數都能在各隊效力第二球季裏贏得冠軍，這往往是經過首季觀察，翌季進行合適收購等修正的體現，今季的熱刺似乎正朝這方向邁進，新季先後引入加里夫巴利、賀積查治及利古朗等新兵，加強陣容深度。

摩氏大巴印象盡去

熱刺上周四歐霸盃分組賽於主場3:0大勝奧地利寧斯，除了有巴利回歸後首次正選披甲外，另一新兵、巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯同樣首次擔正。二人在該仗皆有表現，巴利逼使對手擺烏龍；卡路士更貢獻1入球1助攻；更重要是他們上陣能夠讓鋒線兩大主力哈利卡尼與孫興民毋須場場賽事都踢足。

熱刺表現穩步向上，自球季首戰在主場不敵愛華頓後，至今各項賽事九戰不敗，最令人驚喜是一改摩氏泊大巴印象，九場不敗走勢場場有波入，當中近4戰更至少攻入對手3球。今場兩大鋒將卡尼與老孫勢必復任正選，2人今季英超合共貢獻12球加上9次助攻；巴利經過上場歐霸熱身後，摩佬甚至有機會在今仗排出我最期待的進攻三叉戟，要擊敗般尼不成問題。

般尼不勝火力疲弱

上季表現不俗獲英超第10名的般尼，在新季一開始便陷低潮，至今只能在英聯盃取得唯一勝仗，在英超至今4戰1和3負，到上輪作客西布朗0:0悶和收場，才取得今季第一分。般尼進攻能力一向平平，一眾前鋒在季初狀態未如理想，幾名射手中只有基斯活特取得一球進賬，今場難以對熱刺防線構成太大威脅。中後場方面，巴士利早前確診武肺今場仍未能候命，加上中場積克確克及中堅賓美都因傷缺陣，取分本錢更低。

上輪熱刺在開賽16分鐘便領先韋斯咸3:0下，竟在最後10分鐘內連失3球，實在欠運，論該隊近期整體表現絕對不差，加上今季兩場作客比賽全勝兼誇張地共入11球，今訪狀態持續低迷的般尼，淨勝兩球難度不大。