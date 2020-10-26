MLB｜道奇再挫光芒場數領先3:2叫糊 LBJ：快啲搞掂佢！

道奇周日在MLB世界大賽第五回合，以4:2擊敗光芒，場數領先3:2，只要再贏一場，便可繼1988年後再次封王，拿下隊史第七座世界大賽冠軍。

道奇首局便憑着兩支安打，由畢斯及施格各得一分，領先2:0。柏達臣隨後在第二局再轟出一支全壘打，為道奇將比分拉開至3:0。光芒在第三局連勝兩分，一度追近至落後2:3，但蒙斯在第五局再敲出一支全壘打，為道奇鎖定4:2勝局。

剛率領湖人贏得NBA總冠軍的勒邦占士，亦透過Twitter網站為道奇打氣，希望對方能為洛杉磯再添一冠。「Yessir!!!再贏一場。任務還未完成！快快力緊完成你們的工作！@Dodgers」LBJ寫道。

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