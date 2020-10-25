近況回勇的曼聯回到地頭再次碰壁，上周六英超大戰紅魔於奧脫福迎戰車路士，雙方都未能攻破對手大門下0:0收場。曼聯再在奧脫福失分，球隊自1972/73球季後首次開季首3場主場比賽都未能取勝，亦已跨季連續5場英超主場無法全取3分；領隊蘇斯克查歸咎疫情下球賽被迫閉門進行，奧脫福少了支持紅魔的球迷就是不一樣。

文：何西

曼聯上周二歐聯分組賽勇挫巴黎聖日耳門，締造球會首次各項賽事連續10場作客比賽連勝。不過紅魔主場戰績卻是另一回事，今季英超首兩次在奧脫福擺陣戰績慘淡，先以1:3不敵水晶宮，再遭逢熱刺屠殺慘敗1:6。上周六迎戰車路士，蘇帥沿用近期重用且表現不俗的中場麥湯米尼及費特洛迪古斯擔正，經過平淡的上半場後，紅魔下半場加強壓力並製造不少埋門，到58分鐘派上新兵卡雲尼與近期退居後備表現反而不錯的保羅普巴，惟始終未能取得入球。曼聯全場14射4中，終與車路士賽和0:0收場。

0:0和車仔 蘇B懷念第12人

48年來首次在頂級聯賽主場頭3仗都未能獲勝，加上跨季英超連續五場主場不勝（見附表），領隊蘇斯克查賽後說：「這是勢均力敵的比賽，雙方剛在過去一周應付歐洲賽，這（疲態）亦呈現在上半場上。我們除了開賽初段有點慢熱，逐漸入局後就開始踢出水準。我很想念我們的球迷，有他們在才能發揮第12人的效用，如果在Stretford End（奧脫福西看台）坐滿了我們的球迷，或會在今仗為己隊提供一些幫助，令我們更有能力去將皮球送入網。」他亦補充指車路士新門將艾度亞文迪，亦是阻礙紅魔未能在主場開齋的因素：「車路士今天踢得很好，他們的門將作出多次精采撲救，包括兩次神奇撲出拉舒福特的射門，但如果這場比賽一定要有一隊獲勝，那應該是曼聯。」

曼城失分再折阿古路

主場仍然不勝，不過今仗至少是曼聯今季首場聯賽能保清白，亦非全無亮點。另一支曼市球隊，曼城上周六英超同樣失分，作客韋斯咸僅以1:1逼和對手，開季5戰僅得8分，也創下主帥哥迪奧拿執教生涯最差同期開局，禍不單行，傷癒復出不久的主力前鋒阿古路又再受傷，哥帥賽後透露在半場退下火線的阿古路再次拉傷腿筋，暫未知需要休息多久。