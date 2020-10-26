蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

東京奧運｜下月接受官網門券退票 港代理稱已完成代售票退款

22分鐘前
香港區代理中旅社澄清今次退票申請針對經奧運官網訂購門票的顧客；而經她們訂購的門票及產品已完成退票手續，即將接受新申請。（資料圖片）
(蘋果日報)

東京奧運因武漢肺炎疫情而延期一年，東京奧組委透露下月開始接受退票申請。香港區代理中國旅行社（中旅社）澄清今次退票申請針對經奧運官網訂購門票的顧客；而經她們訂購的門票及產品已完成退票手續，即將接受新申請。

東京奧組委指，經官方網站售出約448萬張奧運門票及約97萬張殘奧門票，即使賽事延期，已售出的門票明年仍然有效；觀眾亦可選擇申請退款。據日媒共同社報導，東奧組委會將在下月處理退票申請，殘奧退票工作就計劃在12月展開。據悉，日本當局將在明年春季，視乎疫情發展再決定是否舉行奧運及落實比賽規模，暫未知會否按原定規模接待觀眾入場。

負責香港區門票代理的中旅社去年8月下旬公佈門票抽籤結果，但並無透露售出門票數量。東京奧組委公佈消息後，中旅社網頁僅顯示3月份發佈的新聞稿，稱正與相關機構密切聯繫，如有進一步詳情會即時公佈。本報就情況向中旅社查詢，她們稱今次東京奧組委是宣佈接受經奧運官網訂購門票的退票申請；而經中旅社訂購的門票及相關產品早前已完成退票手續，但拒透具體數字，又指即將接受新門票訂購申請。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

東奧東京奧運退票中旅社
包羅萬有，「體」得舒服，即Like「蘋果體育」FB專頁！
BannerBanner