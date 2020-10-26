東京奧運｜下月接受官網門券退票 港代理稱已完成代售票退款

東京奧運因武漢肺炎疫情而延期一年，東京奧組委透露下月開始接受退票申請。香港區代理中國旅行社（中旅社）澄清今次退票申請針對經奧運官網訂購門票的顧客；而經她們訂購的門票及產品已完成退票手續，即將接受新申請。

東京奧組委指，經官方網站售出約448萬張奧運門票及約97萬張殘奧門票，即使賽事延期，已售出的門票明年仍然有效；觀眾亦可選擇申請退款。據日媒共同社報導，東奧組委會將在下月處理退票申請，殘奧退票工作就計劃在12月展開。據悉，日本當局將在明年春季，視乎疫情發展再決定是否舉行奧運及落實比賽規模，暫未知會否按原定規模接待觀眾入場。

負責香港區門票代理的中旅社去年8月下旬公佈門票抽籤結果，但並無透露售出門票數量。東京奧組委公佈消息後，中旅社網頁僅顯示3月份發佈的新聞稿，稱正與相關機構密切聯繫，如有進一步詳情會即時公佈。本報就情況向中旅社查詢，她們稱今次東京奧組委是宣佈接受經奧運官網訂購門票的退票申請；而經中旅社訂購的門票及相關產品早前已完成退票手續，但拒透具體數字，又指即將接受新門票訂購申請。

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