法甲｜入波後Show打氣Tee撐VVD 迪比：堅強呀，大佬！

里昂周日在法甲聯賽，於主場以4:1大勝摩納哥，當中迪比在先開紀錄後，特別展示出寫上打氣字句的內衣，支持早前在比賽中被踢傷十字韌帶，最少要缺陣半年的荷蘭國家隊隊友華基爾雲迪積克（VVD）。

今夏一度被傳會轉投巴塞隆拿的迪比，今仗開賽後12分鐘，便接應艾奧亞助攻，為里昂先開紀錄。這位26歲前鋒跟隊友慶祝過後，隨即走到場邊攝影機前掀起球衣，展示出印有「Virgil，我的兄弟，要堅強啊」字樣的T恤，為早前在英超默郡打吡大戰中，被愛華頓門將比克福特以「鉸剪腳」踢傷的VVD打氣。迪比與VVD在荷蘭國家隊合作多時，兩人關係甚佳。

利物浦暫時仍未為VVD定出具體康復時間表，紅軍領隊高普在上周日對錫菲聯賽前就表示，這位荷蘭中堅目前狀況良好，並有隨隊入場觀戰。不過，高普並未透露VVD何時會接受手術，亦未明不會每日對外更新相關進展。

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