菁英盃｜回歸流浪首戰負傑志 嘉緯均宜:感覺好熟悉

-----------------------------

標準流浪周日晚在菁英盃A組分組賽有盧均宜及林嘉緯兩名港腳回歸領軍，可惜終以0:3不敵傑志，而兩人賽後表示再次合作，感覺好熟悉。

由於富力退賽，港超隊數減少，促使先後離開富力的林嘉緯與盧均宜重返母會流浪落班，而兩人周日晚合作領軍遇上兩人成名球會傑志，縱輸波而回，但賽後兩人謂有值得高興之處。林嘉緯賽後說:「開心與均宜再次在流浪合作，原先隊內只有我比較有經驗，現在均宜亦重返流浪，有他在後場提場，有穩定軍心作用，再與他一起比賽感覺是好熟悉。」

他指出，傑志陣內有合作多年隊友，今次再對他們感覺特別，尤其隊內不年輕球員，其實是一直看著他們成長，看到他們已在傑志陣內佔一席，感覺開心的。他說:「回到流浪主要是協助年輕球員成長，現在有點像當年初出道效力流浪的感覺，不過，現在角色不同，希望幫到他們成長。」

賽前落實重返母會的盧均宜表示今次與嘉緯以老大哥身份重返母會，帶領住一批年輕球員，與當年初出道的感覺完全不一樣，當然球隊需要時間磨合，始終大半年沒有比賽，但見球員有信心組織，相信透過正式比賽提升狀態，尋回比賽感覺後，表現會有進步。

對於傑志小將逐漸冒起，均宜說:「效力傑志時已知這批年輕球員各方面也有板有眼，浸了好幾年後，現在是時候展示本身能力。」

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！