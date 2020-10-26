西甲｜無意學巴利重返熱刺 莫迪歷：我年紀太大喇！

皇家馬德里中場莫迪歷將於今季結束後約滿，這位35歲克羅地亞球星表明自己年事已高，不會效法加里夫巴利重返熱刺。

「以重返熱刺來說，我的年紀太大了。我跟皇馬還有一年合約，稍後我們便會看看會有甚麼安排。」莫迪歷日前接受傳媒訪問時說。「我的感覺很好，並希望再踢多幾年。我目前正專注協助皇馬在今季爭取佳績，之後就會跟管理層坐下來好好討論，尋求一個對各方都有利的做法。我跟球會內所有人的關係都很好，無論最終發生甚麼事，都不會有問題。」

莫迪歷效力皇馬期間，曾接受過摩連奴、安堤洛堤與施丹指導，他謂如果要在當中選擇一人追隨，施丹將會是不二之選。「你要我選擇一位教練的話，我就會追隨施丹。我們曾經合作贏得很多榮譽，關係非常特別。施丹很喜歡把你召到他的辦公室，告訴你有甚麼做得好，或者是有哪些不足之處。」

莫迪歷曾於18年率領克羅地亞勇奪世界盃亞軍，同年更力壓基斯坦奴朗拿度及美斯贏得金球獎，但他表示寧願犧牲個人榮譽，也希望為國爭光。「我願意拿金球獎來為克羅地亞換取世界盃冠軍。金球獎是輝煌的個人榮譽，但我更看重團隊的成就，沒有獎座比世界盃更有份量。」他說。

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